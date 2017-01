30 moorden in één nacht in Braziliaanse stad

In de stad Belém, in het noordoosten van Brazilië, zijn afgelopen nacht 30 moorden gepleegd. Volgens Braziliaanse media ligt dat cijfer tien keer zo hoog als het gemiddelde aantal moorden dat dagelijks wordt gepleegd in de grote stad.

In 25 van de gevallen wordt gesproken over "executies". Slachtoffers zouden zijn doodgeschoten terwijl zij op straat met elkaar stonden te praten. Volgens getuigen werden ze onder vuur genomen door in het zwart geklede mannen met kogelvrije vesten die na de schietpartij wegvluchtten in meerdere auto's.

De Braziliaanse media speculeren over de mogelijkheid dat de moorden onderdeel zijn van een wraakactie van de politie. De moorden kwamen enkele uren nadat een politieagent bij een vuurgevecht met criminelen in het hoofd werd getroffen. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Moord op agent

Ook de autoriteiten houden rekening met een verband met de dood van de agent. Gouverneur Simão Jatene kondigde na een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten aan dat er een "rigoureus onderzoek" wordt gestart naar "mogelijke misdaden naar aanleiding van interne aangelegenheden van de civiele en militaire politie".

Vorig jaar werden in de zuidelijke stad Londrina tien mensen doodgeschoten na de moord op een agent. In 2015 werden negen agenten uit de deelstaat Bahia aangeklaagd voor de moord op twaalf mensen. Volgens het OM waren deze moorden onderdeel van een wraakactie.