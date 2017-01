Wüst neemt voorschot op eerste sprinttitel

Ireen Wüst heeft zichzelf in een goede positie geschaatst bij de KPN NK sprint. Met 39,20 op de tweede 500 meter noteerde ze de vijfde tijd, net als zaterdag. Met nog een 1.000 meter voor de boeg staat Wüst tweede in het klassement.

Floor van den Brandt won de tweede 500 meter in 38,78. Ze bleef Anice Das en De Neeling voor. Laatstgenoemde is na drie afstanden de leidster van het klassement. Ze heeft slechts 0,05 seconden voorsprong op Wüst.

De eerste 1.000 meter werd zaterdag glansrijk gewonnen door Wüst. De kans is groot dat ze ook de tweede 1.000 meter weer wint, waardoor het voor de hand ligt dat ze voor het eerst in haar loopbaan Nederlands kampioene sprint wordt. De Neeling, die vorig jaar het goud binnensleepte, was zaterdag 1,19 seconden langzamer op de kilometer.

Anice Das staat derde in het klassement. Ze heeft 0,11 seconde achterstand op De Neeling en 0,06 op Wüst. Om 16.40 uur wordt het sprinttoernooi bij de vrouwen beslist. Dan staat de tweede 1.000 meter op het programma.