Blokhuijsen: nog niet niveau van Sven, maar gaat goede kant op

"Voor het toernooi is het jammer dat Kramer er niet is, voor mij is het minder erg. Ik heb nu nog niet de vorm om op het niveau van Sven te rijden, maar het gaat wel de goede kant op. Dit zijn kleine stapjes om volgend jaar op hoog niveau te rijden", zegt Blokhuijsen nog voordat hij gehuldigd moet worden.

Na drie afstanden leek er nog een strijd te zijn met Patrick Roest, maar op de 10.000 meter bleek ervaring een grote rol te spelen. Blokhuijsen werd afgetekend Nederlands kampioen. "Dit is een nieuwe generatie", zegt Blokhuijsen daarover. "Zij hebben meer races nodig. Over een paar jaar wordt me het vuur aan de schenen gelegd."

Ervaring op 10 kilometer

Daar is Roest het zelf ook helemaal mee eens. "Ik keek naar de race van Jan en wist meteen: dit is onmogelijk voor mij. Dan had ik 15 seconden harder moeten rijden dan mijn persoonlijk record", vertelt de 21-jarige Roest. "Elke 10 kilometer leer ik weer iets, want ik heb er nog niet heel veel gereden."

Blokhuijsen: "Dit is hartstikke mooi. De EK allround was een piekmoment, nu was het lastig plannen. Ik heb de keuze gemaakt om hier te rijden en dan wil je ook mooie races laten zien. Het is leuk om een titel te pakken."