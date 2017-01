Schaatsster Lee zet toptijd neer in Calgary

In Nederland zijn de Nederlandse sprint- en allroundkampioenschappen in volle gang. Een aantal schaatsers gebruikt het toernooi om zich klaar te stomen voor de WK afstanden. De buitenlandse concurrentie bereidt zich in alle stilte ook voor op het belangrijkste toernooi van het seizoen. Zo ook de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa.

De regerend olympisch- en wereldkampioen op de 500 meter reed in Calgary de snelste 500 meter van het seizoen. Lee kwam tijdens een trainingswedstrijd op de Canadese ijsbaan in 37,09 over de finish.

Het is voor Lee een opsteker, want dit seizoen wist ze nog geen enkele wedstrijd te winnen. Bij de wereldbekers in Harbin en Nagano werd ze tweede. In Astana moest ze het doen met de derde plaats.

WK afstanden

De WK afstanden staan over een kleine drie weken op het programma. Van 9 tot met 12 februari wordt er gestreden om de wereldtitels op de olympische baan in Gangneung. Volgend jaar zijn daar de schaatswedstrijden tijdens de Olympische Spelen.

Lee zette haar tijd neer op de hooglandbaan in Calgary. Gangneung heeft een laaglandbaan. De beste tijd op een laaglandbaan van het seizoen? Die staat op naam van Nao Kodaira. Zij reed 37,69 in december tijdens de wereldbeker in Heerenveen.