Treinen in India: spotgoedkope kaartjes en duizenden doden

De trein die vannacht ontspoorde, was onderweg van de stad Jagdalpur naar Bhupaneswar, in het zuidoosten van India. Een reis van ongeveer 16 uur. De meeste slachtoffers lagen te slapen in slaapcoupés.

De wagons waarin zij lagen, belandden naast de rails. Dat gebeurt vaker in India: bij de helft van de treinongelukken in de afgelopen drie jaar, raakten er rijtuigen van het spoor, schrijft The Times of India. Ook in november vorig jaar was dat het geval. Toen kwamen 146 mensen om het leven bij een van de zwaarste treinongelukken in de Indiase geschiedenis.

Volgens The Hindustan Times kwamen er daarnaast in 2014 ruim 13.000 Indiërs om het leven doordat ze op het spoor vielen of onder een trein kwamen. Zulke ongelukken gebeuren veel omdat mensen op de rails lopen of aan rijdende treinen hangen.