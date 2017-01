Federer is Nishikori de baas in Melbourne

Viervoudig winnaar Roger Federer is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. De Zwitser begon tegen Kei Nishikori pover, rechtte daarna de rug, maar werd toch nog tot een vijfsetter gedwongen. Die won hij met 6-7 (4), 6-4, 6-1 ,4-6, 6-3.

Federer keek al snel tegen een ruime achterstand aan, mede door twee fouten op breakpoint tegen met zijn doorgaans solide forehand. Hij kwam daarna los en dwong alsnog een tiebreak af.

Die ging naar Nishikori, die op setpoint Federer dwong tot weer een fout met zijn forehand.

Federer domineerde daarna, maar bij 2-2 in de vierde set werd hij (mede door een mislukte smash en volley) pardoes gebroken en dat kostte hem de set. In de vijfde was hij echter weer superieur.