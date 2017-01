De bontmuts als inspiratiebron voor Kees Verkerk

Kees Verkerk groeide op in Puttershoek, een dorp in de Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland. Daar aan de binnenhaven hadden zijn ouders een café, waar ook Kees regelmatig achter de bar stond. In dat café begon in 1964 de huldiging voor zijn zilveren medaille van Innsbruck.

Zijn moeder was die bewuste avond snel moe en ging vroeg naar bed. De volgende ochtend deed Kees, net terug van een conditietraining, een schokkende ontdekking. "Ik dacht dat ze nog sliep, maar na het douchen vond ik het raar. Ik legde mijn hand op haar voorhoofd, haar gezicht was helemaal wit en koud."

'De schuld van de medaille'

De moeder van Kees was overleden. Verkerk rende meteen naar beneden naar het café, en zei tussen de muziek en de herrie door: "Moeder is dood en dat is de schuld van de medaille." Zijn moeder overleed aan een hartstilstand. Verkerk dacht dat de stress rond de Spelen haar te veel was geworden.