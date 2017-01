De sport van zondag bij de NOS

Om 22.12 uur verhaalt Andere Tijden Sport over de bontmuts van Kees Verkerk. Met een verrassende zilveren plak op de Winterspelen van 1964 in Innsbruck begon ene Kees Verkerk aan zijn opmars. Wereldtitels in 1966 en 1967 volgden en in 1968 won hij in Grenoble olympisch goud.

Bij zijn huldigingen droeg Verkerk steevast de bontmuts van zijn moeder. Die overleed in de nacht na de huldiging voor zijn allereerste succes.