Mischa Zverev stunt met zege op Murray

Wawrinka in tiebreaks langs Seppi

Stan Wawrinka schaarde zich onder de laatste zestien door Andreas Seppi te verslaan. De Zwitser, in Melbourne als vierde geplaatst, versloeg zijn opponent met 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (4).

De Italiaan brak direct door de opslag van Wawrinka, maar twee games later had de winnaar van 2014 de schade hersteld. Vervolgens gaven de twee elkaar geen duimbreed meer toe. Pas diep in de derde set viel er weer een break te noteren. Maar ook die werd direct hersteld.

In de tiebreaks toonde Wawrinka eens te meer aan dat hij op de grote punten net dat beetje meer kan geven. Op z'n tweede matchpoint besliste hij de partij met een vlammende servicereturn.