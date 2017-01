Porte en Ewan weer in de prijzen Down Under

Richie Porte is winnaar geworden van de Tour Down Under. De Australiër van BMC zag zijn leidende positie in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar komen.

De slotrit door de straten van Adelaide leverde niet geheel onverwacht een zege op voor Caleb Ewan. De topsprinter van Orica-GreenEdge troefde op de streep Peter Sagan af en bracht daarmee zijn aantal zeges op vier.

De andere twee etappes werden gewonnen door Porte, waardoor voor de derde keer in de historie alle etappes een ritzege voor het thuisland opleverde. Dat was in 2016 ook al het geval. Ewan won vorig jaar al twee etappes en Porte een.