Britse Theresa May bezoekt Trump als eerste buitenlandse premier

De Britse premier Theresa May zal als eerste buitenlands staatshoofd de nieuwe Amerikaanse president Trump bezoeken. Het bezoek vindt komende donderdag of vrijdag plaats. Het Witte Huis was daarover niet duidelijk.

Trump, die de Britten wil helpen om van de brexit een succes te maken, heeft gezegd dat hij zo snel mogelijk een handelsovereenkomst wil sluiten met Groot-Brittannië. Voor May is het een gelegenheid om te praten over de invulling van wat sinds lange tijd de 'speciale relatie' tussen beide landen wordt genoemd.

Muur

Na May zal ook de Mexicaanse president Peñna Nieto Trump bezoeken. Naast handel zal bij deze ontmoeting zeker ook immigratie en veiligheid op de agenda staan.

Tijdens zijn campagne haalde Trump geregeld uit naar buurland Mexico. Zo wil hij een muur laten bouwen tussen Mexico en de VS die Mexico moet betalen.