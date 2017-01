Meer dan 1 miljoen mensen de straat op tegen Trump

Wereldwijd zijn meer dan 1 miljoen mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de nieuwe president van Amerika. Alleen al in Washington waren naar schatting een half miljoen mensen op de been voor de Women's March on Washington, meer dan twee keer zoveel als verwacht. Daarmee werd het de grootste demonstratie die ooit in Washington is gehouden.

Hoewel de mars was aangekondigd als een vrouwenmars, liepen ook veel mannen en kinderen mee. De opkomst was zo groot dat uit veiligheidsoverwegingen de route moest worden aangepast. Er werden geen arrestaties verricht.

Mars afgeblazen

Ook in Chicago kwamen veel meer mensen opdagen dan verwacht, zo'n 200.000. Het aantal mensen was zo groot dat de veiligheid in het gedrang kwam, daarom werd de mars afgelast. In plaats daarvan werd een groter gebied vrijgemaakt voor de demonstranten en werd de bijeenkomst verlengd.

In New York liepen 100.000 mensen in een protestmars langs de Trump Tower en ook in Boston en Los Angeles waren zo'n 100.000 mensen op de been.

Veel vrouwen droegen een zogenoemde 'pussyhat', een roze muts met kattenoortjes als verwijzing naar de 'grab em by the pussy'-uitspraak van Donald Trump.

Amsterdam

Wereldwijd waren er meer dan 600 anti-Trump-demonstraties. Zo waren er in Praag honderden mensen bijeen op het Wenceslausplein en liepen in Sydney duizenden Australiërs in Hyde Park. Ook vloog er een vliegtuig over, waarvan de rook de tekst 'Trump' maakte. In Parijs waren veel mensen met spandoeken en borden te zien in de buurt van de Eiffeltoren.

Ook in Nederland werd tegen de nieuwe Amerikaanse president gedemonstreerd. In Amsterdam verzamelden zich naar schatting 3000 mensen. Ook in Den Haag waren demonstranten te zien.

Donald Trump zelf heeft niet gereageerd op alle demonstraties tegen hem.