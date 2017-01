Mertens leidt Napoli naar winst op Milan

Napoli heeft de topper in de Serie A tegen AC Milan met 2-1 gewonnen. Dries Mertens was weer eens de grote man.

De Belg gaf bij beide Napolitaanse goals de assist. Het duurde slechts zes minuten voordat Napoli de ban brak in San Siro. Mertens zag Lorenzo Insigne vrijstaan en de aanvaller vond met een fraaie pegel de bovenhoek.

Drie minuten later stond het al 2-0. Dit keer had Mertens een subtiel steekpassje in huis, waarna José María Callejón de bal tussen de benen van Gianluigi Donnarumma door prikte.