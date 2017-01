Zwarte vlag en tranen: Boedapest rouwt om doden busongeluk Italië

Bij het Hongaarse Szinyei Merse Pal Gimnazium in Boedapest hangt een zwarte vlag aan het gebouw. Zestien leerlingen van de school kwamen vannacht om bij een busongeluk bij de Italiaanse stad Verona. Voor het gebouw staan huilende leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Ze leggen bloemen neer en steken kaarsen aan.

"Het is echt heel moeilijk. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt, dus we snappen helemaal niet wat er aan de hand is", vertelt de directeur van de school. "We zijn al wakker sinds 01.30 uur vannacht en veel collega's zijn naar school gekomen. Zij zeiden dat ze niet meer thuis wilden zitten nadat ze het nieuws hadden gehoord."

Ongeluk

De leerlingen waren op skikamp geweest in Frankrijk. Op de terugweg naar Hongarije ging het mis bij een afslag van de A4 in Noord-Italië. De chauffeur verloor de macht over het stuur. De bus raakte de vangrail en crashte tegen een viaduct. Daarbij vielen ook nog eens 26 gewonden.

Een vrachtwagenchauffeur die achter de bus reed zei dat de bus een probleem had met een wiel en dat hij de chauffeur nog probeerde te waarschuwen.