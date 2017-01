De week in beeld: tunnel, treinchaos en Trump

Het was de week van de inauguratie van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten. In zijn toespraak maakte hij duidelijk dat het vanaf nu allemaal weer om de Amerikanen zelf gaat draaien. "20 januari 2017 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop het volk weer ging heersen over dit land", zei hij.

In het Italiaanse dorp Farindola raakte een hotel door een lawine bedolven onder de sneeuw. Reddingsploegen zoeken dag en nacht naar overlevenden. Soms met succes. Nog altijd worden er vijftien mensen vermist.

In eigen land werd de eerste marathon op natuurijs gereden. Noordlaren had de eer en daar waren ze maar wat trots. "Het ijs ziet er perfect uit. Het is heel hard en we hebben het mooi zwart gekregen", zei de ijsmeester. Simon Schouten sprintte uiteindelijk naar de zege.

En in Amsterdam was een grote stroomstoring, die met name voor problemen zorgde in het openbaar vervoer.

Dat en meer in de week in beeld.