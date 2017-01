Swansea City stunt in Liverpool

De Engelse nummer drie Liverpool is in eigen huis pijnlijk onderuitgegaan tegen hekkensluiter Swansea City: 2-3. Vanaf de aftrap dicteerde Liverpool het duel, maar meer dan twee kansjes (kopbal Emre Can, fraaie omhaal Adam Lallana) leverde dat niet op.

Namens Swansea (met Leroy Fer in de basis) raakte TomĀ Carroll via Dejan Lovrens knie de paal. Na de rust ontbrandde het duel. Swansea sloeg toe via Fernando Llorente, die scoorde met een puntertje en een kopbal: 0-2.

Roberto Firmino deed direct iets terug en maakte even later prachtig gelijk uit een voorzet van Georginio Wijnaldum (die de bal meenam met de arm).

Swansea deelde opnieuw een tik uit via Gylfi Sigurdsson, had geluk toen Lallana op de lat kopte en hield zowaar stand.