Ruim 3000 demonstranten tegen president Trump in Amsterdam

In Amsterdam zijn 3000 mensen afgekomen op de Women's March, een demonstratie tegen het gedachtengoed van de nieuwe Amerikaanse president Trump. De mars gaat van het Rijksmuseum naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein. De mars is mede georganiseerd door Amnesty International. Wereldwijd lopen vrouwen mee in bijna 400 protestmarsen.

De betoging verloopt rustig, zegt verslaggever Ardy Stemerding. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is ongeveer een derde van de demonstranten man. Behalve voor vrouwenrechten wordt er ook voor LHBT-rechten gedemonstreerd. Op spandoeken staan teksten als: 'Not my president' en 'We would not be Trumped.'

Ook in Den Haag demonstreren mensen tegen Trump.

Later vandaag is er ook een Women's March in Washington. De organisatoren rekenen daar op honderdduizenden demonstranten.