Actie tegen hoogspanningskabel Groningen

De provincie Groningen, acht gemeenten en zestien maatschappelijke organisaties protesteren vanmiddag, samen met bewoners, tegen het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en de stad Groningen.

Het protest in het plaatsje Sauwerd is een uiterste poging om minister Henk Kamp (Economische Zaken) op andere gedachten te brengen. Dinsdag praat de Tweede Kamer over de aanleg van de verbinding, die nodig is om de energiecentrales in de Eemshaven te verbinden met de rest van het landelijke hoofdnet voor de stroomvoorziening.

De eerste plannen voor de veertig kilometer lange verbinding dateren van vier jaar geleden. Aanvankelijk zou het nieuwe tracé zo dicht mogelijk naast de bestaande verbinding worden gelegd, om zo extra landschapsvervuiling te voorkomen. Maar gaandeweg is volgens RTV Noord gebleken dat de oude verbinding wordt gesloopt.

Wierdenlandschap

"Het nieuwe tracé gaat dwars door kwetsbaar wierdenlandschap, langs eeuwenoude gebouwen en door gebieden voor trek- en weidevogels", aldus de tegenstanders die vanmiddag actie voeren. Zij noemen de door de minister aangewezen route "achterhaald en schadelijk voor landschap, natuur en de leefbaarheid in het gebied". Zij wijzen erop dat de masten die de kabels dragen bijna zestig meter hoog worden en op een aantal plekken dichtbij de bebouwing komen te staan.

Ondergronds

Vorig jaar liep nog een onderzoek naar de mogelijkheid om de nieuwe verbinding (deels) ondergronds aan te leggen. Maar in december wees minister Kamp die optie af.

"Kort gezegd: hij vindt het te duur, ziet de noodzaak niet. En het kost te veel tijd", stelt wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum, een van de mensen die vanmiddag demonstreren. Hij vindt dat de minister te zakelijk is en "geen rekening houdt met het mooie landschap".