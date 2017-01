Landgraaf wil niet samen met Heerlen: coalitie gevallen

Het slepende conflict over de herindelingsplannen in Zuid-Limburg heeft geleid tot het einde van de coalitie in Landgraaf (SP, PvdA, CDA, GroenLinks, VVD en een lokale fractie).

In Landgraaf is van begin af aan veel verzet tegen het samengaan met Heerlen. De vrees bestaat dat voorzieningen in Landgraaf moeten sluiten en dat de inwoners moeten gaan meebetalen aan dure plannen in de buurgemeente.

Ook zijn veel mensen in Landgraaf boos dat ze niet meer in hun 'eigen' gemeente kunnen stemmen. Als de plannen doorgaan, stemmen ze pas weer voor de gemeenteraad als de herindeling met Heerlen een feit is.

Werkloosheid

De provincie Limburg liet uitgebreid onderzoek doen naar de herindeling en concludeerde dat een samengaan van Landgraaf en Heerlen meer voor- dan nadelen heeft. De winst zit hem niet alleen in schaalvoordelen, ook zou een grotere gemeente meer initiatieven kunnen ontplooien om de relatief hoge werkloosheid en armoede in het gebied aan te pakken. De gemeente Landgraaf-Heerlen zou qua inwoners de grootste gemeente van Limburg worden.

Het CDA in de raad van Landgraaf was tot voor kort voorstander van de fusie, maar sloot zich door het toenemende verzet vanuit de bevolking aan bij de tegenstanders. Afgelopen maandag stemden de christendemocraten met de oppositie mee, waardoor in Landgraaf een meerderheid tegen de fusie ontstond.

Gedeputeerde Ger Koopmans greep dinsdag in. Hij zei 'de regie' in het herindelingsproces in handen te nemen. Volgens 1Limburg streeft de CDA-gedeputeerde naar een bredere fusie dan alleen de combinatie Landgraaf-Heerlen.

Turbulent

Koopmans' optreden leidde gisteravond tot een turbulent debat in Landgraaf, waarbij het CDA duidelijk maakte afstand te nemen van de plannen van de 'eigen' gedeputeerde en niet meer door te willen met de coalitie. Het CDA gaat nu samen met twee lokale fracties proberen een nieuwe coalitie te vormen.