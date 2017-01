Verdachten van diamantroof op Schiphol in 2005 opgepakt

De marechaussee heeft zeven mensen aangehouden in verband met een diamantroof op Schiphol in 2005. Bij de roof werden diamanten buit gemaakt ter waarde van tientallen miljoenen euro's.

De verdachten zijn opgepakt in Amsterdam en in de Spaanse stad Valencia. Het gaat om Nederlanders: vijf mannen en twee vrouwen. Gisteren en vandaag zijn ze aangehouden.

Gewapend

De zeven worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een waardetransport. De overvallers dreigden met vuurwapens en konden op die manier met de geldwagen, met daarin de diamanten, wegrijden van Schiphol.

De totale waarde van de diamanten was bijna 70 miljoen euro. Een deel daarvan is kort na de overval teruggevonden in een vluchtauto. Het restant dat nog steeds kwijt is, heeft een waarde van ruim 40 miljoen euro. De marechaussee probeert nog te achterhalen wat er met de diamanten is gebeurd.

Grootste uit de geschiedenis

De roofoverval was een van de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Na de overval was er veel kritiek op de beveiliging op Schiphol. De overval waren doorgedrongen op een extra zwaar beveiligd gedeelte van Schiphol, dat in principe alleen toegankelijk was voor medewerkers met een speciaal pasje.

Na de roofoverval werd een groot rechercheteam op de zaak gezet. Ook toen werden zeven verdachten opgepakt, maar die zijn uiteindelijk niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Na een jaar werd het onderzoek stopgezet, omdat er geen aanknopingspunten meer waren.

De marechaussee heeft vorig jaar nieuwe informatie gekregen, waardoor er opnieuw onderzoek gedaan kon worden naar de mogelijke daders. Het is niet duidelijk of de verdachten die nu gearresteerd zijn, eerder ook al in beeld waren. De marechaussee sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.