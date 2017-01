Vonn weet weer wat winnen is

Lindsey Vonn heeft haar eerste zege van het seizoen geboekt. De Amerikaanse skiester, die vorige week na bijna een jaar blessureleed haar rentree maakte, won bij WB-wedstrijden in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de afdaling.

Vonn eindigde vorige week in Altenmarkt nog als dertiende. Ditmaal ging ze als vanouds naar beneden en uiteindelijk was ze Lara Gut 0,15 te snel af. Voor de 32-jarige Amerikaanse is het de 77ste WB-zege uit haar loopbaan en de 39ste op de afdaling.

Ilka Stuhec, die dit seizoen al driemaal een afdaling won, eindigde slechts als achtste, maar behield wel de leiding in het WB-klassement van deze discipline.