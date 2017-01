'Er kunnen niet altijd 10.000 toeschouwers zijn in Thialf'

"Als we kijken naar het gemiddeld aantal toeschouwers in vergelijking met andere sporten, dan doet het schaatsen het hartstikke goed. We hebben drie titeltoernooien in Nederland, er kunnen niet altijd 10.000 toeschouwers zitten."

Alles valt of staat met Sven Kramer. Dat weet Koops ook. "Sven is er niet. Maar als Sven er niet is, dan wordt het direct ook spannender. En het blijven nationale titels. We hebben straks vier kampioenen en let maar op: zondag zijn dat heel mooie namen."