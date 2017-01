Leergeld brengt 'oudje' Jørgensen daar waar hij nu is

Reden om het over leeftijd te hebben: Jørgensen is net 26 en dan ben je in de eredivisie al aan de oude kant. Zo was de gemiddelde leeftijd van alle basisspelers afgelopen weekend 24,2 jaar. "Maar ik voel me nog steeds jong, ook in de eredivisie", vertelt de aanvaller.

Inmiddels beschikt Jørgensen over een hoop bagage. Op z'n negentiende vertrok hij naar Duitsland, om te spelen bij Bayer Leverkusen. Een succes werd het niet. Ook een huurperiode bij 1. FC Kaiserslautern werd een teleurstelling.

Leergeld

Op de Duitse velden kwam hij zelfs geen een keer tot scoren, toch ziet Jørgensen het niet als verspilde tijd. "Ik zie het als leergeld. Ik was gewoon te jong en wist niet hoe ik moest leven toen ik op mezelf ging wonen."