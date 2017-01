16 doden bij ongeluk met Hongaarse schoolbus in Italië

Een busongeluk bij de Italiaanse stad Verona heeft het leven geëist van zestien mensen. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium in Boedapest, heeft het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

De bus was vanuit Frankrijk op de terugweg naar Hongarije toen het misging. Bij een afslag van de A4 in Noord-Italië raakte het voertuig door onbekende oorzaak van de weg en crashte in de vangrail.

De bus is volledig uitgebrand. De meeste slachtoffers zijn tussen de 14 en 16 jaar. Behalve zestien doden zijn er 39 gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen in de omgeving van Verona gebracht.