Wilders en Le Pen presenteren zich als 'leiders nieuwe Europa'

De afgelopen week kwam de partij nog in het nieuws door omstreden uitspraken van Björn Höcke en eerder al eerder door de tweede man van de partij Alexander Gauland.

Meeliften

Ook voor Vlaams Belang is de bijeenkomst een uitstekende gelegenheid om zich internationaal te laten zien. In eigen land krijgt de partij geen poot aan de grond door het zogenoemde cordon sanitair. Dat is een afspraak tussen de andere partijen om niet met het Vlaams Belang in zee te gaan. Hoewel de afspraak officieel niet meer bestaat, wordt er nog steeds niet met de partij samengewerkt.

"Ook het Vlaams Belang hoopt in Koblenz mee te liften op de electorale successen van de zusterpartijen in Europa", vertelt correspondent Joris van Poppel. "Vlaams Belang heeft tegenwoordig in België veel minder aanhang dan vroeger, omdat een deel van hun agenda door andere partijen is overgenomen."

Naast het informele startschot voor de Europese verkiezingscampagne zal volgens Wilders het belangrijkste signaal van vandaag zijn dat landen weer baas willen worden over eigen land. "Tegen de elite en een stem voor de belangen van de gewone man en vrouw", aldus de leider van de PVV.