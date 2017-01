Porte steviger in leiderstrui Down Under

Richie Porte kan de overwinning in de Tour Down Under nauwelijks nog ontgaan. De Australiër van BMC zegevierde in de vijfde etappe naar Wilunga Hill en wist daarmee zijn voorsprong uit te bouwen tot 48 seconden op Esteban Chaves.

Dat deze etappe Porte wel ligt, is een flink understatement. Drie keer eerder kwam hij als eerste boven op Wilunga Hill en ook nu waren alle ogen op hem gericht.

De man in de leiderstrui wachtte lang met zijn aanval, maar toen hij op iets meer dan een kilometer van de streep wegsprong, kon niemand hem volgen. Op liefst 20 seconden was Portes landgenoot Nathan Haas de eerste verliezer. Robert Gesink moest 23 seconden toegeven en was op de negende plaats de beste Nederlander.