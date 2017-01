Thiem is getruukte Paire de baas

Dominic Thiem heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De Oostenrijker won met wat moeite van Benoit Paire: 6-1, 4-6, 6-4, 6-4.

De 23-jarige Thiem beleefde een prima start, maar ondervond na de eerste set steeds meer hinder van de ietwat aparte speelstijl van de getruukte Fransman. Paire krijgt zeer veel ballen terug en ontregelt het spel van zijn opponent met z'n goed gecamoufleerde dropshots.

In de vierde set waren beide spelers een beetje de weg kwijt. Prachtige punten werden afgewisseld met onbegrijpelijke missers, wat zes opeenvolgende breaks tot gevolg had. Thiem was het snelst bij de les en serveerde de partij op het derde matchpoint uit.