Makarova klopt Cibulková in wonderlijke partij

Makarova's dubbelspelpartner Jelena Vesnina verging het een stuk minder. De als veertiende geplaatste Russin moest het onderspit delven tegen de onbekende Amerikaanse Jennifer Brady.

De 21-jarige Brady stond nooit eerder op een grandslamtoernooi en worstelde zich in Melbourne via drie driesetters door de kwalificatie. Ook in de tweede ronde moest ze tot het uiterste gaan (10-8 in de derde set tegen Heather Watson) maar tegen Vesnina ging het eigenlijk vrij simpel.

Brady sloeg de ene na de andere ace en hield de afzwaaiers binnen de perken. Dat gold niet voor Vesnina, die met 39 onnodige fouten een off-day had.