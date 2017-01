Turks parlement stemt voor versterken macht Erdogan

Een meerderheid van het Turkse parlement heeft ingestemd met omstreden grondwetswijzigingen die president Erdogan meer macht moeten geven. De bevolking mag zich er in het voorjaar over uitspreken in een referendum.

Van de 550 parlementsleden waren er 488 aanwezig. 339 stemden voor, 142 tegen en 7 stemmen waren blanco of ongeldig. De voorstellen waren ingediend door de AK-partij van Erdogan. Die zegt dat de wijzigingen nodig zijn voor stroomlijning van het bestuur. Tegenstanders zeggen dat Turkije in een dictatuur dreigt te veranderen.

Premier Yildirim was blij met de uitkomst. "Nu is het aan het volk om een besluit te nemen", zei hij. De verwachting is dat het referendum ergens tussen eind maart en halverwege april wordt gehouden.