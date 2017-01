VS wil arrestatie broer ex-VN-chef Ban Ki-moon

De Verenigde Staten hebben om de arrestatie gevraagd van de broer van voormalig VN-chef Ban Ki-moon. Ban Ki-sang is volgens de Amerikaanse aanklager betrokken bij omkoping bij de verkoop van drie wolkenkrabbers in Vietnam.

Tijdens een hoorzitting bij de federale rechtbank in New York zei de aanklager dat Zuid-Korea is gevraagd om de arrestatie van Ban Ki-sang. Het bedrijf waarvoor hij werkte, Keangsam Enterprises, wilde de torens ter waarde van 750 miljoen euro in Vietnam verkopen.

Ban Ki-sang en zijn zoon zouden via een Amerikaanse tussenpersoon iemand hebben omgekocht. Deze persoon uit een niet nader genoemd land in het Midden-Oosten moest dan zijn regering zo ver krijgen om de gebouwen te kopen. Keangsam Enterprises zat in de financiële problemen en de opbrengst van de verkoop moest het noodlijdende bedrijf redden.

De aanklacht tegen Ban Ki-sang en zijn zoon werd al eerder deze maand bekend gemaakt, maar toen werd nog niet om zijn arrestatie gevraagd.