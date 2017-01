Politie lost schoten in centrum Heerenveen

Bij een achtervolging van een auto met een Brits kenteken heeft de politie in het centrum van Heerenveen schoten gelost. Dat gebeurde nadat een agent op straat aan de kant moest springen om te voorkomen dat hij werd aangereden. Twee verdachten zijn opgepakt.

De automobilist negeerde gisteravond in Sint Nicolaasga meerdere stoptekens tijdens een reguliere controle. De politie zette daarop de achtervolging in, daarbij waren meerdere politieauto's betrokken.

In Heerenveen wilde een agent de auto tot stoppen dwingen, maar moest aan de kant springen. Hoe vaak daarna door de politie is geschoten, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er waarschuwingsschoten zijn gelost of dat er gericht op de auto is geschoten.

Uiteindelijk reed een agent in een politiewagen tegen de auto aan en kon de automobilist zo tot stoppen dwingen ter hoogte van de McDonald's. De mannelijke bestuurder en de vrouwelijke passagier zijn opgepakt.

Waarom de man ervandoor ging, is onduidelijk. Hij was volgens de politie onder invloed.