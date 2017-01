De 45e Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn intrek genomen in het Witte Huis.

Na de inauguratie om 18.00 uur Nederlandse tijd en een lunch in het Capitool kwam hij even voor 23.00 uur aan bij de door Obama verlaten ambtswoning. Daar namen hij en zijn vice-president Mike Pence en hun families plaats op een speciaal voor de inaugurele parade gebouwde tribune om daarna in het Witte Huis te verdwijnen.

Trump en zijn vrouw Melania hebben kort de tijd om zich voor te bereiden op de inaugurele bals die verspreid over Washington worden gehouden. De president zal in ieder geval de drie officiële bals bezoeken.