'El Chapo' pleit onschuldig in Amerikaanse rechtbank

De Mexicaanse ex-kartelleider Joaquin 'El Chapo' Guzmán heeft voor een Amerikaanse rechtbank gezegd onschuldig te zijn. Guzmán werd gisteren door Mexico uitgeleverd aan de VS.

Volgens de VS was Guzmán als hoofd van het Sinaloa-kartel verantwoordelijk voor de grootste drugshandelsoperatie ter wereld. De Amerikaanse openbaar aanklager wil voor 14 miljard dollar aan bezittingen van Guzmán in beslag nemen.

John Gotti

Het gerechtsgebouw in Brooklyn was volledig afgegrendeld. Politieauto's en agenten met zware wapens bewaakten het gebouw. "Het is een man die bekend is vanwege zijn leven van misdaad, geweld, dood en vernietiging. Nu moet hij zich daarvoor verantwoorden", zei Robert Capers van het OM in New York.

De exacte leeftijd van de Mexicaan is onbekend, maar hij is ergens in de vijftig. Nadat hij voor de rechter in New York verscheen werd El Chapo weer afgevoerd naar een zwaarbeveiligde gevangenis in Manhattan. Daar hebben onder anderen maffia-baas John Gotti en verschillende handlangers van Osama bin Laden gezeten. Guzmán wordt gezien als zeer vluchtgevaarlijk.