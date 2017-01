'Geweldige dag' en 'ik schaam me': Amerika blijft verdeeld

Een paar huizenblokken verderop, aan Pennsylvania Avenue, is de stemming anders. Daar tonen vrouwen een bord met de tekst 'Get your tiny hands out of our vaginas', een weinig subtiele verwijzing naar het beruchte filmpje dat de campagne van Trump vorig jaar zo in de problemen bracht.

"Ik schaam me voor mijn land", zegt een van de vrouwen over Trumps inauguratie. Een ander zegt dat ze haar nieuwe president onmogelijk kan steunen. "Dat zal ik ook niet doen, totdat hij ons vrouwen steunt." Op het moment dat Trump de laatste woorden van de eed uitspreekt, steken de betogers hun middelvinger op in de richting van het Capitool.