Depay wil 4,5 jaar doelpunten maken bij Olympique Lyon

Zijn voormalige trainer José Mourinho had op de persconferentie van Manchester United ook nog wat aardige woorden over voor Depay, die sinds eind oktober nog maar acht speelminuten in het eerste kreeg toebedeeld.

"Toen meneer Van Gaal hem kocht, deed hij dat goed", sprak Mourinho. "Hij is de afgelopen anderhalf jaar niet geslaagd, maar hij is nog jong. We hopen dat hem goed afgaat in Lyon."