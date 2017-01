'Ineens begon iedereen te rennen en hoorde ik geweerschoten'

Het incident gebeurde op Bourke Street in het centrum van de Australische stad. De man zou rondjes hebben gereden op een kruispunt om vervolgens een voetgangerspad op te rijden. In totaal raakten zo'n twintig mensen gewond. Van sommige gewonden is de toestand kritiek.

Het is inmiddels duidelijk dat het geen terreurdaad was, zei de burgemeester van de stad, Robert Doyle, tegen de BBC. Daar werd wel even aan gedacht, met de aanslagen in Niceen Berlijn in het achterhoofd.