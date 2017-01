Schaatsen op natuurijs? Nu nog levensgevaarlijk

Waarom wagen dan toch zo veel mensen zich nu al op het gevaarlijke ijs? Volgens Fred Geers is de verleiding is te groot. "Men is het wachten beetje zat. Iedereen zegt dat de ijzers uit het vet kunnen. Ze hebben gezien hoe mooi het ijs op sommige plaatsen is, dat het soms 'net aan' kan. En via sociale media horen ze: ja, ik heb geschaatst. Dat gaat als een lopend vuurtje. Over de dikte maken ze zich niet druk."

Mensen zouden zich beter bewust moeten zijn van het gevaar, omdat je vaak niet weet hoe diep het in het midden van een plas is. "Ga naar openbare ijsbanen, zoals skeelerbanen die ze onderspuiten. Dat is veilig voor iedereen. Gebruik je gezonde verstand en laat je niet meeslepen door de hype. Niet door de media, of door wie dan ook. Natuurijs en ons land blijft een lastige combinatie."