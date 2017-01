Jan Kruis, tekenaar van Jan, Jans en de kinderen, overleden

Jan Kruis, de tekenaar van Jan, Jans en de kinderen is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het persbureau ANP.

Kruis is 83 jaar geworden.

Jan, Jans en de kinderen staat sinds 1970 wekelijks in de Libelle. In 1999 droeg Kruis de strip over aan een groep tekenaars. In die strip werd ook Sint Pannekoek gevierd, een fictieve feestdag op 29 november, die de afgelopen jaren steeds vaker wordt gevierd.

In 2009 won Kruis de Marten Toonderprijs. Zijn allereerste strip verscheen in de Havenloods, een lokale krant in Kruis' geboortestad Rotterdam. Daarna kwamen commerciële opdrachten van onder meer Shell.