Michel Mulder: kan er elk moment weer zijn

WK sprint is hoofddoel

Internationaal gezien telt voor Mulder nog maar een wedstrijd. De WK afstanden in Calgary moeten zijn seizoen redden. Maar om daar aan de start te verschijnen, moet hij goed presteren op de NK, waar nog één ticket te verdienen valt.

"Dat is geen troostprijs. Ik vind de WK sprint hartstikke mooi en het is ook nog in Calgary, de mooiste wedstrijd van dit jaar."