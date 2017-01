Lambada-zangeres lijkt slachtoffer roofmoord

De Braziliaanse zangeres Loalwa Braz, die gisteren dood werd gevonden in een uitgebrande auto, is waarschijnlijk het slachtoffer van een roofmoord. Er zijn drie verdachten aangehouden, melden Braziliaanse media. De zangeres, bekend van haar zomerhit Lambada, was nog in leven toen de auto in brand werd gestoken.

Het verkoolde lichaam van de 63-jarige Braz werd gisterochtend aangetroffen, niet ver van haar huis in Saquerema, bij Rio de Janeiro. Ooggetuigen hadden gezien dat twee mannen 's nachts het huis waren binnengedrongen en daar ook brand hadden gesticht.

Messteken

Ze zouden geprobeerd hebben om de zangeres te beroven, maar die zou zich hebben verzet. De mannen gingen haar volgens Braziliaanse media te lijf met een mes en een stok, waarna ze in een auto werd gezet die in brand werd gestoken.

Braz is bekend van het nummer Lambada, de eerste single van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma, waarvan Braz de leadzangeres was. Het nummer, dat officieel Chorando se foi (Huilend ging hij weg) heette, was in 1989 een grote danshit. Van het plaatje zijn meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht in ruim honderd landen.

Volgens Guinness World Records behoorde Braz tot de twintig meest beluisterde zangers ter wereld.