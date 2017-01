Auto rijdt in op voetgangers Melbourne: een dode, ernstig gewonden

In Melbourne is een voetganger gedood door een automobilist die op het publiek inreed. Een aantal andere mensen is ernstig gewond geraakt. De politie heeft een verdachte gearresteerd en onderzoekt de achtergrond van het incident.

Het gebeurde op Bourke Street in het centrum van de Australische stad. Hulpverleners ter plaatse bekijken de verwondingen van zo'n twintig mensen. Een aantal zal naar het ziekenhuis moeten voor verdere behandeling.

Op videobeelden die zijn gemaakt vanuit een helikopter zijn zwaarbewapende agenten in de straat zichtbaar, een man in handboeien die op de grond ligt en een beschadigde auto. In Melbourne wordt op dit moment het tennistoernooi The Australian Open gespeeld.