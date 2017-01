Krokodillen grijpen Australische man en sleuren hem mee

In Australië is een man waarschijnlijk door krokodillen gedood bij het oversteken van een rivier. Het slachtoffer werd een paar uur later en zo'n twee kilometer stroomafwaarts gevonden in het bijzijn van een 3,5 meter lange krokodil.

De 47-jarige Australiër wilde met twee vrouwen de East Alligator River in het noord van Australië te voet oversteken. De politie noemt dat "dwaas", juist vanwege de vele krokodillen. Het advies is om de rivier alleen over te steken in een hoge terreinwagen.

De vrouwen zeggen dat ze niet hebben gezien dat de man door de krokodillen werd gegrepen. Het duo zag pas aan de overkant dat de man weg was. Ze hebben vervolgens alarm geslagen.

De politie onderzoekt hoe de man om het leven is gekomen. De krokodil is door agenten doodgeschoten, meldt de Australische omroep ABC.