'Genie Army' doet zijn best, maar Bouchard verliest

De supportersschare 'Genie Army' schreeuwde zich de longen uit zijn lijf in de Rod Laver Arena, maar het mocht niet baten. Coco Vandeweghe heeft in de derde ronde van de Australian Open met veel servicegeweld een einde gemaakt aan de illusies van Eugenie Bouchard: 6-4, 3-6, 7-5.

"Martina Hingis zal wel boos op me zijn dat ik zoveel energie heb verspeeld, want ik zit met haar ook nog in het dubbeltoernooi", grapte de Amerikaanse winnares, die elf aces sloeg. Ze won in 2014 en 2016 het grastoernooi van Rosmalen.

Bouchard geeft voorsprong uit handen

De druiven waren zuur voor Bouchard. Voor het eerst in anderhalf jaar had de voormalig nummer vijf van de wereld en publiekslievelinge de vierde ronde van een grandslamtoernooi kunnen en misschien wel moeten bereiken.

De Canadese stond in de derde set lange tijd een break voor, maar gaf die op 4-2 uit handen. Daarna had ze vier kansen om Vandeweghe weer te breken, maar dat lukte haar niet. Op 6-5 capituleerde ze zelf.