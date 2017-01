James laat met vliegende dunk zien waarom hij weer een NBA All Star is

De resterende veertien spelers worden gekozen door de coaches in de NBA. Het All Star-weekend is van 17 tot en met 19 februari in New Orléans.

Het evenement zou aanvankelijk in Charlotte plaatsvinden, maar werd verplaatst vanwege ophef over een wet in de staat North Carolina die transgenders verplicht het toilet van hun oorspronkelijke geslacht te gebruiken.

Vliegende dunk

James zette zijn uitverkiezing kracht bij in de gewonnen thuiswedstrijd tegen de Suns. Hij liet 21 punten en 15 assists noteren, maar kreeg het publiek vooral op de banken met een vliegende dunk in het tweede kwart.