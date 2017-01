'Nog steeds weinig gemengde huwelijken'

Het aantal gemengde huwelijken is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Ook het aantal Nederlanders dat ongehuwd samenwoont met iemand met een migratieachtergrond verandert nauwelijks, meldt het CBS.

Ongeveer een op de tien paren is op dit moment gemengd. Wel verschilt het aantal gemengde stellen per herkomst. Het laagste percentage van deze gemengde paren is te zien bij mannen en vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Zij hebben in de meeste gevallen een partner van gelijke afkomst.

"Deze cijfers zeggen wel iets over het integratieproces", zegt Jan Latten van het CBS. "We weten dat kinderen van gemengde stellen beter presteren op school dan kinderen van niet gemengde stellen. Dus door minder te mengen, zou het integratieproces langer kunnen duren", stelt Latten.

Indonesisch-Nederlands

Naast de voorkeur voor een partner van eigen herkomst, zijn Turkse en Marokkaanse stellen ook traditioneler omdat zij vaker dan andere paren gehuwd zijn. Ongehuwd samenwonen komt nauwelijks voor; negen op de tien stellen zijn gehuwd. Dat in tegenstelling tot paren van Surinaamse of Antilliaanse afkomst, daarvan is iets meer dan de helft getrouwd.

De meeste gemengde huishoudens zijn Indonesisch-Nederlands, gevolgd door Duits-Nederlands en Belgisch-Nederlands. Het CBS deed in 2001 ook al eens onderzoek naar gemengde huwelijken. Toen bleek ook al dat er binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap het kleinste aantal gemengde huwelijken of samenlevingsvormen waren.