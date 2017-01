NCIS-acteur Miguel Ferrer overleden

De Amerikaanse acteur Miguel Ferrer is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door rollen in onder meer de tv-series NCIS: Los Angeles en Twin Peaks. Verder speelde hij in meer dan veertig films, waaronder RoboCop en IronMan 3.

Voordat Ferrer ging acteren was hij succesvol als studiomuzikant in verschillende bands. Hij ging ook op tournee met Bing Crosby en met zijn moeder, de zangeres Rosemary Clooney.

Ferrer had al enige tijd kanker. Hij overleed thuis, in Los Angeles. Zijn neef en acteur George Clooney liet in een verklaring weten dat Ferrer de wereld een beetje beter en zonniger maakte.