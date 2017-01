Mexico levert drugsbaas El Chapo uit aan de VS

Mexico heeft drugsbaas Joaquin Guzmán, beter bekend als El Chapo, uitgeleverd aan de VS. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Dat hij nu in januari zou worden uitgeleverd was in oktober al aangekondigd. Hij zou onderweg zijn naar New York.

El Chapo is de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Hij moet in de VS terechtstaan voor moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en witwassen. Hij zat in een zwaarbeveiligde gevangenis in Ciudad Juarez.

In juli 2015 ontsnapte Guzmán uit een andere zwaarbeveiligde gevangenis via een anderhalve kilometer lange tunnel. In januari vorig jaar werd hij opgepakt. Guzmáns advocaten hebben geprobeerd om de uitlevering aan de VS tegen te houden.