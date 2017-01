Adriaanse: de intrap werkt heel goed, denk ik

Bij de tijdstraffen plaatst de oud-coach van onder andere Willem II, Ajax, AZ en FC Twente een kleine kanttekening. "In wintertijd is dat wel een beetje lastig." Aan de andere kant: "Bij een gele kaart profiteert niet de tegenstander maar de tegenstander van een week later. Dat is oneerlijk. Bij een tijdstraf heb je toch even het voordeel van een mannetje meer of het nadeel van een mannetje minder. Het team moet zich aanpassen en de coach moet erover nadenken. Best een aardig idee dus."

Onbeperkt wisselen ziet hij niet zo zitten, maar voor meer wissels dan de huidige drie per wedstrijd wil hij zich wel hard maken. "Zeker in een verlenging."

Selfpass

Opvallenderwijs komt uitgerekend de spelregelwijziging waarin Adriaanse de meeste heil ziet net níet uit de koker van Van Basten: de selfpass, de vrije trap of hoekschop die je op jezelf mag nemen. Het hockey voerde die noviteit in 2009 al in. En dat wordt alom als een succes beschouwd.

"Het is voetbal en als de bal uit is, moet je 'm plotseling in je handen nemen! Heel gek", verbaast Adriaanse zich oprecht. "Als je 'm mag trappen of zelf indribbelen, versnelt dat het spel. Bovendien kun je met een trap veel verder komen en ontstaat er eerder een kans dan bij een ingooi. Dat geldt ook voor het zelf mogen doordribbelen als er een overtreding tegen jou is gemaakt. Een simpele maatregel die heel makkelijk in het voetbal is toe te passen en ook heel goed werkt, denk ik."