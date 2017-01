Trump-fans hebben er zin in: hij maakt Amerika weer groots, hell yeah

Er komt een man aangelopen met een leren Harley Davidson-jas. "Een Biker for Trump!", roept Farrell en schudt hem de hand. "Hell yeah!", antwoordt de man. "Ik heb mijn motor thuisgelaten maar ik ben een Biker for Trump!"

Zo'n 30.000 motorrijders hebben aangekondigd dat ze naar de inauguratie komen. Ze komen om de nieuwe president toe te juichen, maar als demonstranten zich in hun ogen niet respectvol gedragen, zullen ze naar eigen zeggen ingrijpen en de politie helpen. Farrell: "Ik bid dat de demonstranten president Trump een kans zullen geven en dat alles vreedzaam verloopt."

Met een stevige handdruk en een schouderklop wensen de mannen elkaar een mooie inauguratie toe.

"Trump wordt geen gewone president", denkt Farrell. "Hij is geen politicus en heeft geen consultants die hem vertellen wat hij moet zeggen. Hij communiceert rechtstreeks met ons, via Twitter en via Facebook." En dat moet hij wat hem betreft blijven doen. "Er zijn mensen in Trumps team die hem willen veranderen, maar let Trump be Trump. Laat hem gewoon zichzelf zijn. Hij heeft al die adviseurs niet nodig."