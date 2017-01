Twee gestolen Van Goghs komen terug naar Amsterdam

Twee schilderijen die in 2002 uit het Van Gogh Museum werden gestolen, komen terug naar Amsterdam. Ze werden in september teruggevonden in Italië en een rechter in Napels heeft vandaag het beslag op de twee werken opgeheven.

Het gaat om Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884/85). Na veertien jaar van omzwervingen lijken de twee werken in redelijk goede conditie te zijn, zegt het museum. Ze zijn wel licht beschadigd en zitten niet meer in hun lijst.

Het museum is druk bezig met het voorbereiden van de terugkeer van de doeken. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk wanneer het publiek ze weer kan zien.

Maffia

De Italiaanse politie ontdekte Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen bij het doorzoeken van een huis in Castellammare di Stabia, niet ver van Pompeï. De Napolitaanse maffia had ze daar vermoedelijk verborgen. Bij de huiszoeking werd voor tientallen miljoenen aan goederen in beslag genomen.

Directeur Rügen van het Van Gogh Museum noemt de aanstaande terugkeer van de schilderijen geweldig nieuws. Hij bedankt iedereen die eraan heeft meegewerkt. "En dan speciaal de Italiaanse autoriteiten die mogelijk hebben gemaakt, wat wij bijna voor niet meer mogelijk hielden."